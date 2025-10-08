¡Adolescente motociclista que chocó contra una camioneta en “La Barranca” al huir de la Policía está grave!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente sufrió lesiones de gravedad luego de que al intentar huir de la Policía en calles del fraccionamiento José López Portillo, “La Barranca”, a bordo de su motocicleta se estrelló contra una camioneta debido a que circulaba en sentido contrario.

El jovencito lesionado es de aproximadamente 15 años de edad.

De acuerdo a la versión de algunos testigos, durante los primeros minutos de este miércoles, el motorista transitaba a exceso de velocidad por la calle Coronel José Ferrero y en sentido contrario, por lo que al llegar al cruce con José María Bocanegra, que es una vía principal, no hizo alto y se impactó fuertemente contra el lado izquierdo de una camioneta Jeep Patriot, en color blanco, que era conducida por Néstor “N”, de 28 años de edad, que nada pudo hacer para evitar el encontronazo.

Trascendió que el motociclista circulaba a velocidad inmoderada debido a que presuntamente intentaba escapar de la Policía, desconociéndose los motivos de su huida.

El adolescente quedó tirado en el arroyo vehicular tras el choque y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, que le diagnosticaron lesiones graves y lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y aseguraron la motocicleta del muchacho y la camioneta contra la que chocó.

Las autoridades iniciaron una investigación para deslindar responsabilidades y esclarecer las razones por las que el motociclista intentaba huir de la patrulla.