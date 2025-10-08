¡En Margaritas, Jesús María, violento asalto a Farmacia Similares; se llevaron botín de 20 mil pesos!

JESÚS MARÍA, AGS.- La noche del martes 7 de octubre delincuentes con armas blancas perpetraron un violento asalto en una sucursal de Farmacias Similares, ubicada en la comunidad Margaritas, en el municipio de Jesús María.

El atraco ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el establecimiento localizado en la esquina de la avenida Margaritas y la calle Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, los individuos ingresaron al local y con lujo de violencia amenazaron a los empleados y a la encargada de turno, exigiendo el dinero producto de las ventas del día.

Portando una navaja intimidaron al personal hasta obtener un botín estimado en 20 mil pesos.

Tras consumar el robo los ladrones se dieron a la fuga, ignorándose si huyeron pie a tierra o en algún vehículo.

Elementos de las Policías Municipal y Estatal acudieron al lugar y tras recabar las características de los presuntos responsables implementaron un operativo de búsqueda, sin resultados positivos.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal también se presentaron en el sitio para iniciar las indagatorias correspondientes.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios, incluyendo huellas dactilares, como parte de las diligencias.