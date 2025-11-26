¡Adolescente que asesinó a un hombre de un balazo en la cabeza en Calvillito ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un adolescente fue detenido y vinculado a proceso por haber asesinado de un balazo en la cabeza a un sujeto conocido como “El Memo” porque presuntamente se metió a robar a su domicilio en la comunidad de Calvillito.

El jovencito, identificado con las iniciales A.M.M., de 15 años de edad, enfrenta cargos por el delito de homicidio doloso calificado con ventaja por la muerte de José Ángel Sánchez, de 29 años, que vivió en el 121 de la calle Aguascalientes en el Barrio del Mercadito, en dicha comunidad, y quien aparentemente contaba con varias detenciones.

Su homicidio se consumó a temprana hora del sábado 23 de agosto de este año en la calle Ignacio Allende, en el Barrio de la Escuela, en la localidad Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito).

El adolescente, en compañía de dos adultos, en una camioneta tipo Pick-Up, de doble cabina, llegó a dicha calle, donde se encontraba José Ángel junto con otro individuo conocido como “El Flautas”.

El menor de edad descendió del vehículo con un arma de fuego en las manos y le disparó a José Ángel, pero no lo impactó.

“El Flautas” decidió retirarse corriendo, por lo que los dos adultos comenzaron a golpear a José Ángel al tiempo que le reclamaban por haber cometido robos previos en su domicilio.

Presuntamente, “El Memo” se hincó para pedirles perdón y el adolescente aprovechó para darle un balazo en la cabeza y ejecutarlo.

Tras la mortal agresión los responsables se dieron a la fuga, pero agentes ministeriales, al realizar las investigaciones del crimen, lograron identificarlos.

Al quinceañero se le giró una orden de aprehensión y los elementos de la Policía de Investigación Criminal lo detuvieron en las calles Agustín de Iturbide y 20 de Noviembre, en Calvillito.

A.M.M. fue presentado a la audiencia inicial ante el juez de Control, en la que se le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado.

Además, se le impuso el internamiento preventivo con un plazo de dos meses para el complemento de la investigación, por lo que fue ingresado al Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA).