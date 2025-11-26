¡En Mirador de las Culturas una adolescente de 17 años se auto-privó de la vida!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Una adolescente de 17 años de edad se privó de la vida en su domicilio, en el oriente de la ciudad, desconociéndose los motivos.

La jovencita se ahorcó dentro de la casa marcada con el número 208 de la calle Cultura Nazca del fraccionamiento Mirador de las Culturas.

Tras ser descubierta suspendida la mañana del martes 25 de noviembre se solicitó la intervención de los servicios de emergencia y al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal así como paramédicos, que confirmaron su deceso.

El domicilio fue resguardado para que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes.

Elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo de la muchacha y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.

Los agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron con las pesquisas respectivas para tratar de esclarecer los motivos por los que se quitó la vida.