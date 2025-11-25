¡Capturan a presunto feminicida tras triple homicidio en San Jerónimo, Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó sobre la detención de un presunto responsable en relación con el triple homicidio ocurrido esta mañana, martes 25 de noviembre, en la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas tomó conocimiento del hecho violento en un domicilio durante las primeras horas del día. En el lugar, se realizó el lamentable hallazgo de dos personas adultas sin vida (un hombre y una mujer).

Conforme avanzaron las investigaciones, se logró establecer la identidad del probable responsable.

Elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto lograron la aprehensión de Diego N, de 29 años de edad, originario del Estado de México.

Diego N es señalado por la probable participación en los delitos de homicidio calificado y feminicidio.

El fiscal Camacho Osnaya informó que, de manera muy lamentable, se logró la localización de una tercera víctima: «Así mismo de manera muy lamentable, se logró la localización de una tercera víctima siendo una adolescente de 15 años Quien fuera Privada de la libertad del núcleo familiar y que lamentablemente también se encuentra sin vida.»

La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de la Mujer y la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Alto Impacto se encuentran totalmente coordinadas para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

El objetivo es llevar a Diego N ante los tribunales y formular imputación por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la sociedad zacatecana, enfatizando que no se permitirá la violencia contra las mujeres y se buscará justicia para los responsables de estos hechos.