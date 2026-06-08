¡Adolescente que participó en los asaltos en la joyería y negocio de celulares fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente originario de Jalisco en conflicto con la ley por su probable participación en el delito de robo calificado, derivado de los hechos registrados el 5 de junio de 2026 en un establecimiento comercial ubicado sobre prolongación Zaragoza, en la ciudad capital.

De acuerdo con las investigaciones encabezadas por el personal de la institución, los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 12:20 y las 12:40 horas, cuando el adolescente, en compañía de diversas personas adultas, participó en el apoderamiento de joyería y teléfonos celulares de alta gama sin derecho ni consentimiento de sus propietarios.

Las indagatorias establecen que para la comisión de los hechos se habría empleado violencia moral y física, además de la utilización de armas de fuego, circunstancias que fueron consideradas dentro de la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Tras el reporte de los hechos se desplegó un operativo coordinado entre diversas corporaciones de seguridad, lo que permitió la localización y detención en flagrancia del adolescente, quien fue puesto de inmediato a disposición de la agente del Ministerio Público Especializada, autoridad que inició las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los acontecimientos.

Con base en los datos de prueba recabados durante la investigación inicial, la Representación Social presentó ante la autoridad jurisdiccional los elementos que sustentan la probable participación del adolescente en los hechos que se le atribuyen.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control Especializado calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al adolescente por el delito de robo calificado, al considerar que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento previsto por la ley.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de internamiento preventivo y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.