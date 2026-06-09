¡Murió ahogado tras caer al aljibe: hallaron sin vida a hombre de 75 años en Santa Rita!

Su hijo lo encontró al ver la tapa del depósito de agua abierta dentro del domicilio

EL LLANO, AGS.- Un hombre de la tercera edad murió ahogado tras caer en el aljibe de su casa en la comunidad Santa Rita, perteneciente al municipio El Llano.

El fallecido fue identificado como Luis “N”, de 75 años de edad, habitante de dicha localidad.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del lunes 8 de junio.

Al parecer de manera accidental el septuagenario cayó dentro del aljibe y debido a su edad no pudo ponerse a salvo y se ahogó.

Poco después de las 12:30 horas su hijo Javier “N”, de 53 años, al no verlo dentro de la casa comenzó a buscarlo, observando abierta la tapa del aljibe.

Al asomarse al interior observó a su papá, que se hallaba inconsciente, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se trasladaron al lugar y entrevistaron al hijo del septuagenario, que les narró lo sucedido.

Paramédicos confirmaron el deceso del adulto mayor, cuyo cuerpo tuvo que ser extraído del depósito de agua.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales acudieron al domicilio para llevar a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Tras fijar y asegurar indicios, levantaron el cuerpo sin vida de Luis para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.