¡Adulto mayor murió atropellado por un auto “fantasma” en la carretera federal 23!

Foto: Archivo

TEPECHITLÁN, ZAC.- Un vehículo “fantasma” atropelló y mató a un adulto mayor en esta localidad.

El trágico accidente ocurrió el martes 16 de diciembre, alrededor de las nueve de la noche, en la carretera federal 23, a la altura de la cabecera municipal de Tepechitlán.

La víctima, de aproximadamente 80 años de edad, trató de cruzar la vialidad cuando fue arrollado por la unidad de motor, cuyo chofer decidió darse a la fuga y abandonarlo a su suerte.

Tras recibir llamadas de auxilio al lugar acudieron paramédicos para tratar de auxiliar al peatón, pero al arribar lo encontraron ya sin vida.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del hecho y realizaron la búsqueda del responsable, pero no lo localizaron.

Además, cerraron la circulación vehicular durante varias horas hasta que elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del atropellado para remitirlo al Servicio Médico Forense.