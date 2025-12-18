¡Por el secuestro y desaparición de un individuo en Lotes de Arellano 34 años 9 meses de prisión a “El 21” del CJNG!

AGUASCALIENTES, AGS.- Abraham Guadalupe alias “El 21”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes, fue sentenciado a 34 años 9 meses de prisión por el secuestro de un individuo desde julio del 2024 y que hasta la fecha no ha sido localizado.

El acusado habría actuado bajo las órdenes de Carlos Alberto alias “El 10”, “El Patrón”, “El Apá” o “El Viejito”, segundo al mando de la estructura criminal del CJNG en Aguascalientes y quien actualmente enfrenta un proceso penal por los delitos de desaparición cometida por particulares, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas calificadas por el mismo caso por el que fue sentenciado Abraham Guadalupe.

Los hechos que se les imputan sucedieron el sábado 13 de julio del 2024 en la calle Del Horno sin número en la localidad Lotes de Arellano, perteneciente al municipio de Aguascalientes.

Una víctima llegó a este lugar, donde se encontraban varios sujetos, quienes lo privaron de su libertad al amarrarlo de las manos y sentarlo en un camper mientras lo amenazaban con un arma de fuego.

Instantes después llegó otra víctima, que fue obligada a sentarse junto a la primera.

Minutos más tarde, en un automóvil en color blanco, arribaron Carlos Alberto, Abraham Guadalupe y otro sujeto más, quienes también privaron de su libertad a la segunda víctima al atarla de pies y manos.

Los dos ofendidos fueron golpeados.

Carlos Alberto ordenó que a uno de los dos secuestrados lo envolvieran en cinta y lo metieran a la cajuela del vehículo, por lo que Abraham Guadalupe y otro de los agresores cumplieron el mandato.

“El 10” y sus cómplices se retiraron del lugar en el vehículo y desde entonces ya no se volvió a saber nada del sujeto al que secuestraron.

La otra víctima fue abandonada en el sitio de la agresión y recuperó su libertad.

Posteriormente, Abraham Guadalupe fue detenido tras ser identificado como partícipe en los hechos, pero se negó a revelar el paradero de la víctima que fue privada de su libertad.

Fue procesado por delitos que atentan contra la libertad de las personas y finalmente sentenciado a 34 años 9 meses de prisión.

Además, se le condenó al pago de 5 mil 125 días de multa, equivalentes a 556 mil 411 pesos con 75 centavos y también tendrá que cubrir la reparación del daño integral a favor de las víctimas.