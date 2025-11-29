¡Afuera de su casa en San José de Gracia ex pareja sentimental asesinó a joven de 22 años!

SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Una joven de 22 años de edad fue asesinada luego de que su ex pareja sentimental le disparara en la cabeza afuera de su domicilio ubicado en la avenida 5 de Mayo número 206, esquina Emiliano Zapata, en la comunidad Rancho San Antonio de los Ríos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:30 horas del viernes 28 de noviembre, vecinos escucharon detonaciones y observaron a la mujer tendida en el suelo, por lo que de inmediato solicitaron apoyo al 911.

Paramédicos del ISSEA acudieron en una ambulancia y trataron de brindarle los primeros auxilios, sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Simultáneamente, elementos de la Policía Municipal de San José de Gracia arribaron al lugar, acordonaron la zona y recabaron información entre familiares y testigos.

Con base en las versiones iniciales, se estableció que la víctima, identificada como Clarissa “N”, se encontraba conversando con una persona afuera de su casa cuando apareció su ex pareja, Salvador “N”, de 25 años, con quien recientemente había terminado su relación.

El sujeto le disparó a corta distancia en la cabeza y posteriormente huyó a bordo de una camioneta, aparentemente de color negro o blanco.

Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la zona, aunque no se logró la captura del presunto responsable.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a la carpeta de investigación.