¡Capturaron al líder del CDS en Aguascalientes “El Mijito” y/o “El 30” en Jesús María!

También arrestaron a cinco de sus colaboradores y les aseguraron droga, armamento y dinero

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en coordinación con elementos de la Policía Estatal y con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, encabezó un operativo que permitió la captura de un objetivo prioritario identificado como Jesús “N” alias “El Mijito” y/o “El 30”, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa (CDS) en Aguascalientes, señalado como generador de violencia en la región.

Su detención se concretó la noche del jueves 27 de noviembre en el Coto Residencial La Cartuja, ubicado sobre el bulevar JM Romo (carretera estatal 18 Jesús María-Valladolid), en el municipio de Jesús María.

Al momento de ser asegurado, “El 30” se encontraba acompañado de un familiar.

Durante el operativo, ejecutado mediante el cumplimiento de una orden de cateo emitida por un juez de Control, se logró la captura de “El Mijito” y/o “El 30” junto con cinco colaboradores, entre ellos cuatro gatilleros y el familiar que lo acompañaba.

De manera extraoficial se reportó el aseguramiento de aproximadamente 35 kilos de metanfetamina, dinero y armamento.

La acción se derivó de trabajos de inteligencia previos: el miércoles 26 de noviembre, cuatro integrantes del primer círculo de colaboradores de “El 30” fueron detenidos en una colonia al poniente de la ciudad de Aguascalientes.

Tras ser reportada al 911 la presencia de una camioneta doble cabina con sujetos armados, elementos de la Policía Estatal, con apoyo aéreo de un helicóptero, lograron cerrarles el paso y asegurar armas de alto poder.

Posteriormente, los detenidos se mostraron cooperadores en las entrevistas con agentes ministeriales y revelaron el paradero de su jefe, lo que permitió a las autoridades ubicarlo y ejecutar el operativo en Jesús María.

Fuentes de seguridad señalaron que a “El Mijito” y/o “El 30” se le atribuyen diversos hechos violentos, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, agresiones armadas, así como el comercio y distribución de sustancias ilícitas.