¡Tras cometer un robo vecinos de Colinas del Padre detuvieron y golpearon a un ladrón!

ZACATECAS, ZAC.- Un delincuente que acababa de cometer un robo fue detenido y golpeado por vecinos, que lo entregaron a elementos de Seguridad Pública para su encarcelamiento.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del jueves 27 de noviembre en la privada Monte Bello en Colinas del Padre quinta sección.

El sujeto ya había sido identificado debido a que cometió otros robos en domicilios en diferentes ocasiones, principalmente por las noches.

Los vecinos, cansados de los atracos, se organizaron para detenerlo hasta que lo consiguieron.

Los habitantes lo sorprendieron y le propinaron unos golpes para someterlo y dejarlo en el piso hasta que arribaron elementos policiales para llevárselo detenido.

Al sujeto se le aseguró una mochila en la que llevaba varios objetos que al parecer acababa de robar de una de las casas habitación de la privada mencionada.

Por lo anterior, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público ya que los agraviados interpusieron las denuncias correspondientes en la Fiscalía General de Justicia del Estado.