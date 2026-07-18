¡Afuera de su casa en Villa Insurgentes hallaron a un hombre muerto y con heridas por arma blanca!

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SOMBRERETE, ZAC.- Un hombre fue encontrado sin vida y con heridas por arma blanca al exterior de su domicilio en esta demarcación.

La víctima, de acuerdo a algunos vecinos, era originario de Nayarit y vivió en la localidad de Villa Insurgentes, también conocido como El Calabazal.

La mañana del viernes 17 de julio algunos habitantes lo vieron afuera de su casa tirado en la vía pública e inconsciente, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Elementos policiales se movilizaron al sitio y confirmaron que el hombre ya había muerto, detectándole algunas heridas producidas por un arma punzocortante.

La escena del hallazgo fue protegida y entregada a agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales, que iniciaron las primeras pesquisas, realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.