¡Afuera del Teatro Aguascalientes un hombre se quitó la vida colgándose del cuello de un árbol!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre se quitó la vida en la parte posterior del Teatro Aguascalientes, en el sur de la ciudad, donde se colgó del cuello de la rama de un árbol.

El finado no había sido identificado y se desconocían los motivos por los que atentó contra su existencia.

El hecho se descubrió el miércoles 25 de febrero, minutos después de las siete de la mañana, en el jardín posterior del citado teatro.

Unas personas que pasaban por el lugar vieron al hombre totalmente suspendido de un árbol, por lo que alertaron a los servicios de emergencia.

Elementos policiales se movilizaron al sitio y confirmaron la presencia del hombre colgado del cuello, con sus pies a cierta distancia del piso.

Vestía pantalón azul, chamarra café, calcetines negros y calzaba tenis en color blanco.

Una vez que se corroboró que ya no presentaba signos vitales el área fue resguardada y se dio parte a la Fiscalía General del Estado.

Elementos de Servicios Periciales se trasladaron al punto y se encargaron de descolgar el cuerpo sin vida de la víctima para su posterior traslado al Servicio Médico Forense.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para tratar de identificar al fallecido y esclarecer los motivos de su fatal decisión.