¡Una mujer que robó mercancía por más de 2 millones de pesos en una empresa fue detenida!

Fue capturada en Monterrey; laboraba en el Gobierno del Estado de Nuevo León

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer que en la actualidad laboraba en el Gobierno del Estado de Nuevo León fue detenida en esa entidad y vinculada a proceso por el delito de robo calificado en Aguascalientes debido a que al trabajar en una empresa de esta ciudad se apoderó de mercancía con un valor de más de 2 millones de pesos.

Se trata de Verónica “N”, que enfrentará su juicio en libertad, aunque tendrá que presentarse a firmar ante la autoridad cada mes y se le prohibió salir del estado sin autorización judicial así como acercarse a la empresa afectada o a los testigos del caso.

Laboró en una sucursal de la empresa ubicada en la colonia Martínez Domínguez y entre el 11 de marzo del 2017 y el 30 de septiembre de 2017, junto con otra persona, generaron 31 tickets de venta pero con importe de cero pesos.

Verónica, aprovechando una falla en el sistema, se apoderó de mercancía propiedad de la empresa por un monto de 2 millones 153 mil 950 pesos con 80 centavos, y al ser descubierta fue denunciada.

Una agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal la localizaron en Nuevo León y viajaron a esa entidad para detenerla.

La ubicaron y arrestaron en la ciudad de Monterrey, ya que laboraba en un área del Gobierno del Estado de Nuevo León, y posteriormente la trasladaron a Aguascalientes para presentarla ante una jueza de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso por robo calificado y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.