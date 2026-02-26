¡En una fosa clandestina colectivo Escarabajos descubrió restos óseos de dos personas!

JEREZ, ZAC.- Integrantes del colectivo Escarabajos descubrió los restos óseos de dos personas y varias prendas de vestir en una fosa clandestina en esta localidad.

El hallazgo sucedió el lunes 23 de febrero en territorio de la comunidad Monte de los García, en la sierra de Jerez.

En su página de Facebook, Buscadoras Zacatecas A.C. publicaron un video en el que mostraron los meticulosos trabajos de excavación que realizaron al encontrar indicios y cómo poco a poco iban apareciendo los huesos humanos.

Horas más tarde mostraron fotografías de las prendas de vestir encontradas, esperando que a través de ellas alguien las reconociera y fuera más fácil dar con la identidad de las víctimas.

Mientras realizaban la exhumación, otras integrantes de Escarabajos dieron parte sobre el hallazgo a las autoridades para que personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) acudiera a levantar los restos óseos y realizara las diligencias correspondientes.