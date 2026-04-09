¡Aguascalientes en el top 10 en manejo de inglés, según IMCO; el estado avanza en competitividad!

AGUASCALIENTES, AGS.- Aguascalientes se ubica entre los 10 estados del país con mejor desempeño en el dominio del idioma inglés, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en el English Proficiency Index 2024 (EF EPI).

Este resultado no es casualidad.

Es consecuencia de una estrategia educativa que inicia desde la educación primaria, con el objetivo de formar desde edades tempranas el capital humano que demanda la economía global.

El IMCO destaca que el dominio del inglés es una habilidad clave para atraer inversiones y fortalecer la competitividad económica y profesional, por lo que Aguascalientes ha apostado por consolidar una política pública que prepare a sus estudiantes para un entorno internacional.

A través de la estrategia “El Gigante Bilingüe”, impulsada por el Gobierno del Estado, se ha logrado un avance sin precedentes en la enseñanza del inglés desde la educación básica.

Al inicio de la actual administración estatal sólo el 30 por ciento de las primarias públicas contaba con este beneficio; hoy, la cobertura alcanza el 96 por ciento en primaria y el 100 por ciento en secundaria.

En términos absolutos, este 96 por ciento representa 132 mil 574 alumnas y alumnos beneficiados de un total de 138 mil 098 estudiantes en primaria, lo que refleja un crecimiento sustancial en el acceso a esta herramienta clave para su desarrollo.

De manera complementaria y como resultado del impulso de la gobernadora Tere Jiménez, la formación multilingüe se ha fortalecido y diversificado.

Actualmente, 3 mil 600 estudiantes cursan francés y 570 el idioma japonés, ampliando sus oportunidades académicas y profesionales.

Asimismo, con la creación de 10 Centros de Idiomas durante la presente administración se garantiza el acceso gratuito a la formación lingüística para la población.

Estos espacios cuentan con más de 2 mil lugares disponibles en siete idiomas estratégicos a través de 101 grupos activos en distintas sedes del estado.

En estos centros se imparten inglés, alemán, francés, italiano, chino mandarín, coreano y japonés, consolidando una estrategia integral que fortalece la vinculación internacional, eleva la competitividad y desarrolla las competencias necesarias para enfrentar los retos de la economía global.

Con estas acciones, Aguascalientes se posiciona como un referente nacional en educación bilingüe y multilingüe, al apostar por la formación de talento desde la educación básica.

Para 2026, el estado mantiene el compromiso de ampliar la cobertura y consolidar un modelo educativo que brinde mayores oportunidades a niñas, niños y jóvenes.