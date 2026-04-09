¡Asiste Leo Montañez al Cabildo Infantil y Juvenil; le dan voz a la niñez de Aguascalientes!

Analizaron temas como ciberacoso, cambio climático e inteligencia artificial

AGUASCALIENTES, AGS.- Con la instalación del Cabildo Infantil y Juvenil en su edición 2026 se le dio voz a niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de primaria del municipio de Aguascalientes, quienes expusieron diversas ideas sobre temas como ciberacoso, cambio climático e inteligencia artificial.

El presidente municipal Leo Montañez mencionó que generar este tipo de espacios representa una valiosa oportunidad para escuchar las ideas, inquietudes y propuestas de la niñez, reconociendo su papel fundamental en la construcción de una sociedad más participativa, justa e incluyente.

Leo Montañez felicitó a los 45 estudiantes por su desempeño en la sesión de Cabildo, “ustedes nos inspiran a ser cada día mejores personas y servidores públicos, a seguir trabajando todos los días desde nuestra trinchera para hacer de Aguascalientes un mejor lugar para vivir”.

Al término de la sesión, cada alumno acompañó a sus respectivos secretarios, síndicos, regidores y el presidente municipal para vivir la experiencia de conocer las actividades que realizan en un día laboral.