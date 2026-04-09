AguascalientesNoticias

¡Asiste Leo Montañez al Cabildo Infantil y Juvenil; le dan voz a la niñez de Aguascalientes!

Noticiero El Circo
  • Analizaron temas como ciberacoso, cambio climático e inteligencia artificial

AGUASCALIENTES, AGS.- Con la instalación del Cabildo Infantil y Juvenil en su edición 2026 se le dio voz a niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de primaria del municipio de Aguascalientes, quienes expusieron diversas ideas sobre temas como ciberacoso, cambio climático e inteligencia artificial.

El presidente municipal Leo Montañez mencionó que generar este tipo de espacios representa una valiosa oportunidad para escuchar las ideas, inquietudes y propuestas de la niñez, reconociendo su papel fundamental en la construcción de una sociedad más participativa, justa e incluyente.

Leo Montañez felicitó a los 45 estudiantes por su desempeño en la sesión de Cabildo, “ustedes nos inspiran a ser cada día mejores personas y servidores públicos, a seguir trabajando todos los días desde nuestra trinchera para hacer de Aguascalientes un mejor lugar para vivir”.

Al término de la sesión, cada alumno acompañó a sus respectivos secretarios, síndicos, regidores y el presidente municipal para vivir la experiencia de conocer las actividades que realizan en un día laboral.

También te puede gustar

¡En su domicilio en Aguascalientes mujer joven se quitó la vida ahorcándose!

Noticiero El Circo

¡En Morelos detuvo METROPOL a cuatro personas por la portación de armas de fuego!

Noticiero El Circo

¡42 lesionados tras brutal choque entre un auto y un camión de transporte de personal en Lagos de Moreno!

Noticiero El Circo
El Circo