¡Detuvieron y vincularon a proceso a joven que asesinó de una puñalada a un adulto en el Guadalupe Peralta!

AGUASCALIENTES, AGS.- El sujeto que asesinó de una puñalada a un hombre en el fraccionamiento Guadalupe Peralta el Viernes Santo ya fue detenido por agentes ministeriales y vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso calificado con ventaja, que enfrentará en prisión preventiva justificada.

Se trata de Brandon Martín alias “El Banano”, de 18 años de edad, que está acusado de la muerte de Alejandro Vicuña, de 42 años.

Los hechos sucedieron el viernes 3 de abril.

Varias personas, entre ellas Alejandro, se encontraban consumiendo bebidas embriagantes afuera de un domicilio en el referido fraccionamiento, hasta donde llegó “El Banano” a bordo de un auto Nissan en compañía de otros dos sujetos.

Los tres descendieron del vehículo y comenzaron a insultar a Alejandro y a sus acompañantes para retarlos a pelear.

Tras un breve intercambio de palabras y golpes los tres individuos subieron al coche y se retiraron.

Alejandro y con quienes convivía se dirigieron a otro domicilio en la calle Domitilo Estrella del Ángel para continuar bebiendo, pero minutos después llegó Brandon Martín con más sujetos y comenzaron a agredirlos.

“El Banano” tomó un arma blanca y con ella apuñaló a Alejandro en el costado derecho del tórax para luego huir junto con sus acompañantes.

Familiares y amigos de Alejandro lo observaron tirado en el piso e inconsciente, por lo que solicitaron ayuda al servicio de emergencias 911 y a bordo de una ambulancia fue trasladado al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, donde posteriormente falleció por la herida sufrida.

El agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el homicidio y elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal lograron identificar a Brandon Martín como el victimario.

El fiscal obtuvo una orden de aprehensión en su contra y los agentes investigadores lo detuvieron en calles del Guadalupe Peralta.

El acusado fue consignado ante el juez de Control, que valoró las pruebas presentadas por el AMP y determinó que eran suficientes para dictarle el auto de vinculación a proceso por homicidio doloso calificado con ventaja, fijando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

“El Banano” fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.) para enfrentar su juicio.