¡Aguascalientes enciende el espíritu navideño con el tradicional “Encendido Luces Felices 2025”!

Este sábado 6 de diciembre familias de todo el municipio se reunirán para disfrutar del recorrido navideño animado y el encendido oficial que iluminará el Centro Histórico

AGUASCALIENTES, AGS.- El Municipio de Aguascalientes invita a toda la ciudadanía a ser parte del esperado “Encendido Luces Felices 2025”, un evento que marca el inicio oficial de la temporada navideña 2025 y que año con año reúne a miles de familias en un ambiente lleno de luz, tradición y alegría.

Esta celebración tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, comenzando a las 6:30 de la tarde con un recorrido especial animado que llenará de color y fantasía las calles del Centro Histórico y que partirá desde Francisco I. Madero esquina Ignacio Zaragoza, donde se reunirán familias, niñas, niños y visitantes para disfrutar.

El primer encendido se realizará en la calle Hidalgo, donde se iluminará el corredor peatonal que conducirá hacia la Plaza principal.

Este momento marcará el arranque simbólico de la temporada, encendiendo paso a paso la luz que conectará el trayecto hasta llegar al corazón de la ciudad.

Una vez en Plaza Patria, en punto de las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el encendido del gran árbol navideño, acompañado de la iluminación completa de las principales atracciones navideñas instaladas para este año.

Entre las figuras que formarán parte de esta edición destacan el Árbol Decembrino, la Casa Navideña, Nacimiento, los Reyes Magos, el Fantasy Tunnel, bastones de caramelo, la Esfera Roja, la figura Lolita, el Reno Navideño, las Galletas de Jengibre, el personaje Pingú (pingüino), la Guirnalda Monarca Verde, Oso Tedy, Nacimiento Viviente y un carrusel portátil que llenará de magia y diversión la experiencia de niñas y niños.

Además de fortalecer la convivencia familiar, este encendido busca atraer visitantes, impulsar la economía local y generar un ambiente seguro y festivo para quienes disfrutan del Centro Histórico durante estas fechas.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener vivas las tradiciones que dan identidad a Aguascalientes y de crear espacios donde la comunidad pueda reunirse y compartir la ilusión de la navidad.