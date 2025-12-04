¡Ante el Congreso de Aguascalientes compareció el titular de la SEFI para análisis del paquete económico 2026!

Se destinarán más de 40 mil MDP, principalmente en los rubros de seguridad, salud, educación y obra pública

Además, el Pleno aprobó reformas en materia de animales de compañía, cultura y uso de medios digitales

AGUASCALIENTES, AGS.- Durante la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, se desarrolló la comparecencia del Secretario de Finanzas del Estado, Ingeniero Alfredo Martín Cervantes García, respecto al análisis del Paquete Económico 2026. Asimismo, las y los integrantes del Pleno aprobaron diversas reformas en materia de animales de compañía, fortalecimiento cultural y modernización digital.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Humberto Montero de Alba, condujo los trabajos legislativos.

En este sentido, el titular de Finanzas explicó que la gobernadora Tere Jiménez instruyó la elaboración de un Paquete Económico responsable y equilibrado, el cual asciende a $40 mil 635 millones de pesos, lo que representa un incremento de $3 mil 435 millones (9.23%) respecto a 2025, sin proponer nuevos impuestos ni incrementos a tasas existentes.

Afirmó que el presupuesto permitirá consolidar programas y acciones para fortalecer áreas prioritarias como seguridad, salud, educación, justicia y obra pública, destacando lo siguiente:

Seguridad y Justicia – $3 mil 803 millones de pesos

Incluye:

• Funcionamiento del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa y Universidad de la Policía.

• Presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública por $2 mil 161 millones.

• Fortalecimiento de Blindaje Aguascalientes, C5i, policía cibernética y servicios de emergencia.

• Mantenimiento de centros penitenciarios y continuidad del programa 4×4 Vecino Vigilante, entre otros.

Salud – $5,062 millones de pesos

Incluye:

• $1,402 millones para abasto de medicamentos y materiales de curación.

• $115 millones para el programa Seguro Aguascalientes, con atención en 8 clínicas.

• $75 millones para equipamiento (hemodinamia y endoscopía).

• $22 millones para el Instituto de Atención de Enfermedades Renales.

• $11 millones para el Fideicomiso de Enfermos Renales.

• $19 millones para el Instituto de Beneficencia.

Educación – $13,198 millones de pesos

Destinado a:

• Entrega gratuita de uniformes escolares.

• Becas para todos los niveles educativos.

• Apoyo PROAGE a cuotas escolares.

• Enseñanza del idioma inglés en educación básica.

• Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa.

Obra Pública – $1 418 millones de pesos

Incluye presupuesto para SOP, INAGUA, IVSOP e IIFEA; contempla:

• Conservación de carreteras, caminos y vialidades.

• Rehabilitación de infraestructura educativa en todos los niveles.

• Acciones de vivienda mediante IVSOP.

• Primera etapa del Hospital de la Mujer.

• Obras de agua potable, saneamiento, ciclovías e infraestructura turística.

Economía y Sector Agropecuario – $1 103 millones de pesos

Incluye:

• $296 millones en apoyos agropecuarios y agrocréditos.

• $257 millones para créditos a empresas.

• $39 millones para atracción de inversiones.

Además, informó que los 11 municipios del estado recibirán $6 mil 570 millones de pesos mediante participaciones y aportaciones, lo que representa un incremento del 13.8% respecto al ejercicio anterior.

Lo anterior, dio respuesta a los cuestionamientos formulados por los Grupos Parlamentarios del PAN, Fuerza por Aguascalientes, MORENA, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A continuación, se aprobó con 18 votos a favor el dictamen de la Comisión de Vigilancia relativo a la reforma del artículo 88 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2025, en materia de servicios hospitalarios veterinarios, con el objetivo de actualizar las tarifas del Hospital Veterinario Municipal para garantizar su operación sostenible y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

También se avaló con 16 votos la reforma al artículo 28 de la Ley de Bienes para el Estado de Aguascalientes, en materia de acceso y fomento de la cultura e identidad local, a fin de aprovechar de manera más eficiente los bienes patrimoniales destinados a la prestación de servicios culturales y artísticos.

Asimismo, se aprobó por unanimidad la expedición de la Ley sobre el Uso de Medios y Actos Digitales y Electrónicos, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de regular y promover el uso de documentos electrónicos, firma electrónica avanzada y herramientas tecnológicas que simplifiquen trámites y procedimientos gubernamentales.

Durante el apartado de asuntos generales, diputadas y diputados presentaron diversas intervenciones:

• Dip. Adán Valdivia: Iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, con el propósito de que las dependencias establezcan protocolos de atención preferente para personas adultas mayores, con el propósito de promover una administración pública más humana y accesible.

• Dip. Mirna Medina: Iniciativa para reconocer como sector vulnerable a niñas, niños y adolescentes con madre o padre en reclusión, vivan con ellos o no, a fin de garantizar su acceso a programas y acciones de protección estatal.

• Dip. Rodrigo Mireles: Posicionamiento por el Día Mundial del Sida, haciendo un llamado a fortalecer campañas e investigación; rechazó que exista un recorte federal en esta materia.

• Dip. Nancy Gutiérrez: Iniciativa relacionada con la violencia escolar y la atención inmediata de accidentes y urgencias médicas en planteles, proponiendo la mejora del protocolo contra el acoso escolar y la creación de un protocolo especializado de atención médica de urgencia en planteles.

• Dip. Genny López: Iniciativa para reformar la Ley de Protección a los Animales para que felinos y caninos destinados a venta cuenten con microchip de identificación, buscando reducir el abandono de animales de compañía.

• Dip. Ana Gómez: Celebró el incremento del 13% al salario mínimo y la aprobación gradual de la jornada laboral de 40 horas semanales, calificando ambas medidas como avances históricos.

• Dip. Arlette Muñoz: Iniciativa para modificar el Código Civil con el fin de garantizar que las personas adultas mayores vivan con dignidad, acompañamiento y acceso a bienestar integral.

Finalmente, el diputado Humberto Montero de Alba clausuró la sesión y citó a la siguiente ordinaria, a celebrarse el jueves 11 de diciembre a las 10:00 horas, en el Salón Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes.