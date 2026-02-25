¡Aguascalientes recibe a sus visitantes con seguridad y calidez!

AGUASCALIENTES, AGS.- Gracias a la Policía Turística, visitantes nacionales y extranjeros tienen una estancia segura, confiable y placentera; con atención oportuna, orientación permanente y acompañamiento profesional.

La presencia de la Policía Turística permite que quienes visitan Aguascalientes se sientan tranquilos, bien orientados y respaldados en todo momento, lo que fortalece la confianza para disfrutar de sus atractivos y tradiciones.

La labor de este grupo se desarrolla principalmente en la ciudad capital y en los cuatro Pueblos Mágicos: Calvillo, Real de Asientos, Pabellón de Hidalgo y San José de Gracia, donde su cercanía con la gente y su disposición para ayudar marcan la diferencia en la experiencia de las y los turistas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, subrayó que quienes integran la Policía Turística destacan por su dominio del idioma inglés, capacitación en primeros auxilios y amplio conocimiento de la oferta turística local, lo que les permite brindar seguridad, orientación y asistencia a visitantes nacionales e internacionales.

Agregó que su formación constante en atención a emergencias y protocolos de primer respondiente fortalece las labores de prevención y proximidad social, garantizando que cada visitante se sienta acompañado y seguro durante su estancia.

Martínez Romo destacó que al cuidar a turistas y visitantes también se fortalece la imagen del estado y se generan mayores oportunidades para las familias de Aguascalientes, impulsando sectores como el hotelero, restaurantero y de transporte.

Finalmente, subrayó que el trabajo de la Policía Turística consolida a Aguascalientes como un estado seguro, hospitalario y confiable, donde cada visitante puede vivir una experiencia tranquila y memorable.