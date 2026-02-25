¡Intensifica Municipio de Jesús María trabajos de bacheo; suman 6 mil metros cuadrados intervenidos en 2026!

JESÚS MARÍA, AGS.- El Gobierno Municipal de Jesús María continúa fortaleciendo las acciones de mantenimiento vial en todo el territorio a través de las cuadrillas de bacheo de la Secretaría de Obras Públicas que trabajan de manera permanente para mejorar las condiciones de las calles.

En lo que va del año 2026 se ha realizado el bacheo aproximado de 6 mil metros cuadrados con asfalto caliente, producido en la planta asfaltadora propia del municipio de Jesús María, la cual produce alrededor de 30 toneladas al día.

Esta superficie equivale a aproximadamente 14 canchas de basquetbol en dimensión, lo que refleja el ritmo intenso de los trabajos realizados en beneficio de la ciudadanía.

Cabe señalar que el contar con una planta productora propia, Jesús María optimiza recursos, agiliza los tiempos de respuesta y garantiza mayor calidad en las intervenciones de bacheo y reencarpetamiento.