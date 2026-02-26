¡En febrero noveno “retiro de caja chica”: dos sujetos asaltaron OXXO de Salto de Ojocaliente; van 29!

AGUASCALIENTES, AGS.- La cadena OXXO en Aguascalientes volvió a ser blanco de la delincuencia.

La tarde del miércoles 25 de febrero un nuevo asalto registrado en el fraccionamiento Salto de Ojocaliente elevó a nueve los robos cometidos en febrero y a 29 los acumulados en lo que va del año 2026, confirmando que la tendencia de “retiros de caja chica” continúa sin freno en la ciudad.

El atraco ocurrió alrededor de las 16:00 horas en la tienda ubicada en la avenida Siglo XXI número 101 Oriente esquina con avenida Tecnológico.

De acuerdo con el reporte, dos hombres ingresaron directamente al área de cajas sin intentar aparentar ser clientes.

Uno de ellos vestía camisa en color rojo y llevaba un casco rojo, mientras que el segundo portaba camisa azul.

Ambos se dirigieron a las empleadas y mediante amenazas verbales les ordenaron entregar el dinero de las cajas registradoras y retirarse del área sin oponer resistencia.

Las trabajadoras, temiendo por su integridad, accedieron a las exigencias.

Los sujetos lograron apoderarse de un botín estimado en 5 mil pesos, correspondiente a la venta del día.

Tras obtener el efectivo, los dos hombres salieron rápidamente del establecimiento y se dirigieron hacia la zona de Ojocaliente, perdiéndose entre las calles del sector.

El hecho fue reportado al servicio de emergencias 911 veinte minutos después del robo, cuando las empleadas lograron ponerse a salvo y solicitar apoyo policial.

Con este nuevo caso febrero se consolida como el mes más violento del año para la cadena, acumulando 9 asaltos en apenas 25 días.

El Roboxxómetro asciende ya a 29 tiendas afectadas en 2026, lo que representa un promedio de un robo cada 1.5 días, una cifra que mantiene en alerta a empleados y autoridades ante la operación constante de grupos delictivos que actúan con rapidez, coordinación y rutas de escape efectivas.