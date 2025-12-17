NoticiasZacatecas

¡Ahorcándose dentro de un clóset un niño de 11 años de edad se quitó la vida en la colonia Agronómica!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Un niño de solamente 11 años de edad se suicidó tras ahorcarse dentro de un clóset en su habitación, desconociéndose los motivos por los que lo hizo.

Alrededor de las seis y media de la tarde del martes 16 de diciembre los servicios de emergencia recibieron el reporte de que un menor de edad había sido encontrado suspendido del cuello en un domicilio de la colonia Agronómica.

El reporte lo hicieron los abuelos del niño.

Elementos policiales y paramédicos se trasladaron al sitio pero no pudieron hacer nada por auxiliar al menor de edad debido a que ya había fallecido.

Se informó que se colgó al interior de un clóset en su recámara, pero no trascendieron las razones de su decisión.

La vivienda fue desalojada para proteger el escenario de los hechos y que fuera procesada por el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron con las indagatorias respectivas y elementos de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del menor para trasladarlo al SEMEFO.

