¡Tras la caída de una estructura metálica un muerto y un lesionado en un coto residencial!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trabajador murió y otro resultó lesionado tras de que les cayó encima una estructura metálica en la construcción de un coto residencial en el sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el martes 16 de diciembre, alrededor de las cuatro de la tarde, al fondo del Distrito Sur Residencial, ubicado en las avenidas Siglo XXI y de los Maestros, cerca del fraccionamiento Rinconada Santa Mónica.

En el transcurso de la mañana una grúa llegó al sitio para instalar unas estructuras metálicas, que dejó sobrepuestas.

Por la tarde, unos trabajadores decidieron soldarlas, pero la estructura se vino abajo y les cayó encima.

Testigos del incidente solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y en atención a las llamadas se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja y del ISSEA así como elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Municipales.

Al arribar, confirmaron que uno de los trabajadores, de nombre Juan Alejandro Díaz, de 48 años de edad, ya había fallecido y que el otro presentaba lesiones de consideración, por lo que lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

Elementos de Servicios Periciales arribaron a la escena para realizar las diligencias respectivas y remitir el cuerpo del fallecido al SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley.