¡Al arrojarse al paso del tren hombre perdió la vida en Cosío!

COSÍO, AGS.- Un hombre perdió la vida de manera trágica luego de arrojarse al paso del tren en el cruce ferroviario ubicado sobre la carretera 26, en dirección a Valle de las Delicias, en hechos ocurridos dentro del municipio de Cosío.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo habría salido del municipio de Rincón de Romos con rumbo al norte.

Al llegar al cruce ferroviario ingresó a un predio rústico, donde dejó su vehículo estacionado debajo de un mezquite.

Posteriormente caminó hacia las vías del tren, donde permaneció en espera hasta el paso de la locomotora, momento en el que presuntamente se arrojó de manera intencional.

Testigos que presenciaron el hecho dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, por lo que al lugar se trasladaron elementos de las Policías Municipal y Estatal, y paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA).

A su arribo, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las severas lesiones sufridas tras el impacto con el tren.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área en espera del personal de Ciencias Forenses y Servicios Periciales.

Estos últimos llevaron a cabo el levantamiento de indicios, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Hasta el momento la identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente y se desconocen las causas que lo habrían llevado a tomar esta decisión.