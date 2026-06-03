¡Dos muertos dejó trágico choque en el paso a desnivel de Expoplaza!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este miércoles dejó como saldo dos personas sin vida luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara contra un objeto fijo en el paso a desnivel de Expoplaza.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:53 horas sobre la avenida Adolfo López Mateos, en dirección de poniente a oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil Ford Mustang, color rojo, era tripulado por un hombre y una mujer, quienes se desplazaban a velocidad inmoderada.

Al ingresar al paso a desnivel el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad se proyectara contra el camellón central y posteriormente se impactara con su costado derecho contra uno de los pilares de la estructura.

Tras el fuerte choque al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre se encontraba grave y la mujer había perdido la vida en el interior del vehículo, quedando prensados entre los fierros retorcidos.

El conductor, tras ser rescatado, fue trasladado al Centenario Hospital Miguel Hidalgo, donde posteriormente también falleció.

Elementos de la Policía Municipal y de Vialidad acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y peritaje.

Posteriormente, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.