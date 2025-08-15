¡Al desgajarse un cerro trabajador murió sepultado por más de mil toneladas de tierra en Fresnillo!

FRESNILLO, ZAC.- Un operador de una retroexcavadora murió tras de que fue sepultado por más de mil toneladas de tierra al desgajarse un cerro en esta localidad.

Los hechos comenzaron el jueves 14 de agosto, alrededor de las 17:25 horas, en el banco de tierra Santo Niño de Atocha, a la salida a Durango, en Fresnillo, aunque el cuerpo sin vida de la víctima fue rescatado prácticamente al amanecer de este viernes.

El fallecido contaba con 50 años de edad y fue originario de la comunidad San José de Lourdes, en Fresnillo.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades revelaron que en dicho banco de tierra se realizaban trabajos de excavación de tierra negra por varios trabajadores.

Dos de ellos se encontraban a bordo de la maquinaria pesada cuando sucedió el derrumbe.

Uno de ellos, al percatarse que el cerro colapsaba, alcanzó a salir de la retroexcavadora pero el quincuagenario no, por lo que fue sepultado por completo por los cientos de tierra y piedras así como la maquinaria.

Los compañeros de la víctima solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que se movilizaron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), elementos de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo, oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía de Vialidad Preventiva, que comenzaron las maniobras para rescatar al trabajador.

Las labores se complicaron debido a que se trataba de un terreno muy inestable.

El área fue resguardada con un perímetro para evitar que se acercaran curiosos y garantizar la seguridad de los rescatistas.

En los trabajos para retirar la tierra y piedras fueron utilizadas cuatro máquinas de gran tamaño, aunque remover el material representaba un alto riesgo de otros derrumbes debido a las vibraciones de las maquinarias.

Al caer la noche se tuvieron que solicitar generadores eléctricos así como el apoyo de ingenieros y topógrafos para que estudiaran la estabilidad de la zona y continuar con los trabajos.

Durante varias horas se prolongaron las maniobras hasta que la madrugada de este viernes, casi al amanecer, pudo ser encontrado y rescatado el cuerpo sin vida del trabajador.

Elementos de Servicios Periciales levantaron el cadáver para trasladarlo al SEMEFO.