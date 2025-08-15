¡En una sucursal de Scotiabank en Aguascalientes intento de robo!

AGUASCALIENTES, AGS.- A las 06:00 horas del jueves 14 de agosto quedó al descubierto un intento de robo en la sucursal bancaria de Scotiabank ubicada en la esquina que conforman las avenidas José María Chávez y Convención de 1914 Sur.

El hecho se detectó luego de que se activaran las alarmas de movimiento del banco debido a la caída de varias placas del plafón.

La central de alarmas notificó a las autoridades estatales y municipales, quienes acudieron al lugar para verificar el reporte.

En ese momento solicitaron la presencia del gerente de la sucursal, quien arribó cerca de las 08:30 horas.

Al ingresar a las instalaciones el ejecutivo informó a las autoridades que al parecer habían intentado perpetrar un robo, ya que se detectaron daños en muros, así como herramientas de trabajo.

No se descarta que parte del escombro haya caído sobre el falso techo, provocando su colapso y activando las cámaras de movimiento.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

Trascendió que antes de las 06:00 horas se reportó a las autoridades que unas personas se hallaban en la azotea de la institución bancaria, aunque los elementos de Seguridad Pública que atendieron las llamadas no pudieron subir ni ingresar al banco hasta que arribara el gerente.

