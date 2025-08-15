¡Ejecutaron a balazos a un queretano en el residencial Los Bosques en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre originario de Querétaro fue ejecutado a balazos, al menos uno de ellos en la cabeza, tras ser prácticamente “cazado” por unos sicarios vestidos de negro en el fraccionamiento residencial Los Bosques, al norte de la ciudad.

Dos sujetos lo atacaron de manera directa cuando sacó una camioneta de la cochera de una residencia y enseguida escaparon en un automóvil en el que los aguardaban otros dos individuos, por lo que no fueron detenidos.

El queretano fue identificado como Mario Alberto Domínguez, de 42 años de edad.

Su homicidio se consumó este viernes, alrededor de las 06:40 horas, en la calle Montes Himalaya casi esquina con Monte Everest, en el residencial Los Bosques.

Los cuatro sicarios arribaron al fraccionamiento a bordo de un coche Honda, en color gris, que estacionaron sobre la avenida Universidad.

Dos de ellos caminaron hacia la calle Montes Himalaya y aguardaron a la víctima.

El queretano sacó de una cochera una camioneta Toyota Tacoma, en color negro, y justamente en esos momentos fue interceptado por los dos sicarios vestidos de negro, uno de los cuales le disparó directamente en la cabeza para acabar con su vida.

Consumada la agresión, los sujetos corrieron hacia donde los esperaban sus cómplices, abordaron el Honda y escaparon a toda velocidad.

El agredido quedó tirado boca arriba sobre la banqueta y vecinos, que aseguraron haber escuchado hasta cuatro detonaciones de arma de fuego, dieron aviso a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y Estatal acudieron al lugar al igual que paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que confirmaron la muerte del hombre baleado.

La escena del crimen fue resguardada ya que además del cuerpo de la víctima se localizaron unos casquillos percutidos como evidencia.

Los elementos policiales fueron enterados de las características del vehículo en que viajaban los agresores y desplegaron un operativo de rastreo, pero no los ubicaron.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal arribaron a la escena para iniciar las indagatorias y esclarecer los motivos por los que el queretano fue ejecutado.

A la par, elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales recolectaron los indicios y trasladaron el cuerpo del abatido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.