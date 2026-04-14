¡Al interior de un aljibe en su domicilio en Tlaltenango hombre murió ahogado!

TLALTENANGO, ZAC.- Al interior de un aljibe en su domicilio en esta localidad un hombre murió ahogado.

La tragedia sucedió el lunes 13 de abril, durante la tarde.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre una persona inconsciente en un domicilio de Tlaltenango, por lo que se movilizaron al sitio.

Elementos policiales y personal de rescate de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron al lugar del hecho y se encargaron del rescate de la víctima del interior de un aljibe, confirmando que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que el hombre perdió la vida.