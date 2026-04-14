¡Tras que le cayó encima una portería y lo golpeó en la cabeza menor de edad murió en unas canchas de futbol!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un menor de edad murió en unas canchas de futbol en la zona de Pocitos ya que al estar entrenando una portería metálica le cayó encima y lo golpeó fuertemente en la cabeza.

Los hechos sucedieron el lunes 13 de abril, alrededor de las 17:45 horas, en las canchas conocidas como “Los Gavilanes”, ubicadas sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en Pocitos, que al parecer pertenecen al Club de Futbol Monterrey.

Sobre la forma en la que ocurrió la tragedia surgieron dos versiones.

La primera indicaba que el menor, de 12 años de edad, se colgó del travesaño de la portería y que ésta le cayó encima, golpeándolo en la cabeza.

La segunda señalaba que durante el entrenamiento la portería se vino abajo e impactó al menor.

En el lugar se encontraban otros menores así como adultos entrenadores y padres de familia, quienes fueron testigos del incidente y al ver a la víctima inconsciente solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron oficiales de Seguridad Pública así como paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que revisaron al paciente y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Por lo anterior, la zona fue acordonada y se dio parte a la Fiscalía General del Estado, que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Elementos de Servicios Periciales fueron los encargados del levantamiento del cuerpo sin vida del menor de edad para su traslado al SEMEFO.