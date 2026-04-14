¡En su domicilio en Santa María de Gallardo intentaron ejecutar a un hombre!

La víctima recibió un disparo en el abdomen tras reclamarles a unos sujetos que apedrearon su casa

Paramédicos del ISSEA lo trasladaron de urgencia a un hospital de la capital para su atención

Foto: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre identificado como Adán Eladio “N” alias “El Porfirio”, de 32 años de edad, resultó gravemente herido luego de ser atacado a balazos en su domicilio en la comunidad Santa María de Gallardo, en Aguascalientes.

Durante la madrugada del lunes 13 de abril, a las 02:30 horas, la víctima se comunicó al servicio de emergencias para reportar que había sido objeto de una agresión armada dentro de su vivienda, ubicada en calle Higinio Chávez número 115.

Según su propio testimonio, se encontraba acostado cuando varios sujetos a bordo de una camioneta arribaron al domicilio y con piedras comenzaron a romper los vidrios de la puerta y la ventana que dan a la calle.

Al levantarse para ver lo que sucedía y reclamarles, los agresores le dispararon de manera inmediata, impactándolo en el abdomen.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar.

Vecinos confirmaron la presencia de una camioneta, aunque no pudieron aportar características del vehículo ni de los atacantes.

Paramédicos del ISSEA arribaron minutos después y al valorar la gravedad de la herida por proyectil de arma de fuego lo abordaron de inmediato y lo trasladaron a un hospital de la ciudad capital para su pronta atención médica.

Trascendió que Adán Eladio cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de arma prohibida.

Agentes investigadores y peritos realizaron las diligencias correspondientes y la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio para tratar de esclarecer la agresión e identificar y capturar a los autores.