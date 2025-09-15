¡Al ir a pescar a la presa de la Magnolia adolescente de 13 años de edad murió ahogado!

CALVILLO, AGS.- Un adolescente de 13 años de edad murió ahogado en una presa, a la que acudió a pescar en compañía de otros dos jóvenes pero la lancha en que lo hacían se sumergió en el agua.

La Fiscalía General del Estado confirmó que los hechos sucedieron el sábado 13 de septiembre, minutos antes de las cinco de la tarde, en la presa de la Magnolia, en la colonia Independencia, en Calvillo.

El menor de edad fallecido fue identificado como José D.L., habitante de la localidad Los Cerritos, perteneciente a dicha cabecera municipal.

El jovencito, junto con Arturo, de 21 años, y José Manuel, de 16, llegó al cuerpo de agua con la finalidad de pescar, utilizando una lancha de remos.

Durante su pesca dicha lancha se llenó de agua y se hundió, lo que provocó que José se sumergiera.

Sus acompañantes trataron de rescatarlo pero no lo consiguieron, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Municipales de Calvillo, que se encargaron de buscar a la víctima.

Alrededor de las 17:30 horas lo encontraron y lo llevaron a la orilla, donde fue revisado por paramédicos, que confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A la presa también llegaron los padres del menor fallecido, José, de 57 años, y Esperanza, de 52, que lo identificaron plenamente.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del adolescente para su traslado al SEMEFO, donde se le practicó la necropsia y se determinó que murió de una asfixia por sumersión.