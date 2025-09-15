¡Tras aparatosa volcadura en la zona Centro ancianito de 91 años de edad resultó lesionado!

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre de 91 años de edad resultó lesionado tras protagonizar un accidente tipo volcadura en la zona Centro.

El domingo 14 de septiembre, poco después de las tres de la tarde, los servicios de emergencia recibieron reportes sobre un accidente en las calles Aurora y Telégrafos en el Centro de Guadalupe.

Por lo anterior, al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que encontraron volcado un auto Nissan Tsuru, en color gris, y atrapado en la cabina al adulto mayor.

El personal rescató al hombre y posteriormente, en condición estable, lo trasladó a un hospital para su debida atención médica.

Otros elementos se encargaron de controlar un derrame de combustible y realizaron las maniobras necesarias para eliminar riesgos.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento de los hechos.