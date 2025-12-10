¡Al llegar a su domicilio en Jesús María ejecutaron a balazos a presunto distribuidor de drogas!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre señalado como presunto distribuidor de sustancias ilícitas fue ejecutado afuera de su domicilio en presencia de su familia en el fraccionamiento Residencial Alcázar.

El occiso fue identificado como José Rafael “N” alias “El Güero Pecas”, de 31 años.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:10 horas del martes 9 de diciembre en las avenidas Alcázar y Siglo XXI, cuando la víctima descendía de su vehículo Volkswagen Tiguan, color blanco, para ingresar a su casa, donde lo esperaban su esposa e hijo.

En ese momento fue interceptado por dos sujetos que le dispararon de manera directa en más de 20 ocasiones.

Tras la agresión, José “N” cayó herido de muerte sobre la banqueta, quedando boca abajo y perdiendo la vida en el lugar.

En la escena se localizaron 23 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, mismos que fueron asegurados por peritos.

Elementos de las Policías Municipal y Estatal arribaron tras recibir llamadas de emergencia de los familiares.

Los responsables huyeron a bordo de una camioneta cerrada y aunque se montó un operativo de búsqueda no se logró dar con su paradero.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y peritos realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos en la escena.