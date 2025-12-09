NoticiasZacatecas

¡Por secuestro agravado en Guadalupe vincularon a proceso a un sujeto!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto logró la vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado en contra de Mario “N”, a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos ocurrieron en el mes de octubre de 2011 en el municipio de Guadalupe, cuando el imputado acompañado de otros sujetos privó de la libertad a la víctima, lo anterior con la finalidad de causarle daño ejerciendo actos de violencia hacia su persona.

