¡Una muerta y 14 lesionados dejó volcadura de camión escolar con estudiantes de secundaria!

GUADALUPE, ZAC.- Un camión de transporte escolar con estudiantes de secundaria sufrió una volcadura, tras la que una menor de 13 años de edad falleció y por lo menos otros 14 jovencitos resultaron lesionados.

El accidente se registró el martes 9 de diciembre, alrededor de las tres y media de la tarde, sobre la carretera estatal 175, tramo Tacoaleche-San José de la Era, en el municipio de Guadalupe.

El camión era utilizado para el transporte escolar de la Secundaria Técnica número 25, ubicada precisamente en Tacoaleche.

El conductor, por causas desconocidas, perdió el control del volante, por lo que el camión se volcó y terminó con las llantas apuntando al cielo.

Los estudiantes quedaron atrapados en el interior, por lo que se movilizaron paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), así como elementos de Bomberos Estatales y Municipales.

Con apoyo de una grúa lograron levantar el camión y luego hicieron uso de una de las escotillas para rescatar a los estudiantes.

Lamentablemente, en la escena se confirmó el deceso de una menor de 13 años de edad, que fue identificada como Jennifer.

Además, se auxilió a 14 adolescentes lesionados con golpes en diferentes partes del cuerpo, tres de los cuales fueron trasladados a un hospital, mientras que el resto fue valorado en el lugar del accidente.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaron la zona, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo sin vida de la estudiante para su traslado al SEMEFO.