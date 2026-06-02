¡Al reparar un neumático de un camión de acarreo minero perdió la vida en Ojocaliente!

Foto: Cortesía

OJOCALIENTE, ZAC.- Un minero perdió la vida mientras reparaba un neumático de un camión de acarreo en esta localidad.

La víctima fue identificada como Salatiel Gaytán Rodríguez, que fue miembro del comité local de la Sección 316 del Sindicato Minero.

El incidente que le costó la vida sucedió el lunes 1 de junio, alrededor de las 13:45 horas, en la mina El Coronel, operada por la empresa Frisco, en el municipio de Ojocaliente.

El trabajador se hallaba en el taller de mantenimiento de mina reparando una llanta de un camión Caterpillar 785, cuando ocurrió su fatal desenlace.

Tras lo ocurrido se activaron los protocolos de emergencia, se suspendieron las actividades y se evacuó al personal para evitar otros riesgos.

La Unidad Minera El Coronel inició las diligencias e investigaciones en colaboración con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

La familia del minero fue notificada de lo sucedido y se dio aviso a los representantes sindicales para colaborar en la investigación.

A través de un comunicado, la empresa refirió que “todos quienes laboramos en Minera Frisco nos encontramos consternados ante este hecho y expresamos nuestro más profundo pésame y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo”.

Además, la tragedia fue hecha del conocimiento a todas las unidades mineras de la empresa para reforzar la seguridad y bienestar de todos quienes participan en Minera Frisco.