¡Un baleado dejó riña entre particulares por motocicleta dentro de una vivienda en Pabellón de Arteaga!

El conflicto terminó con un hombre herido en una pierna

Autoridades cuentan con datos del agresor; Fiscalía y Policía buscan detenerlo

AGUASCALIENTES, AGS.- Al mediodía del lunes 1 de junio un conflicto entre particulares por la posesión de una motocicleta terminó en un ataque a balazos dentro de una vivienda ubicada a un costado de la secundaria número 3 en el municipio de Pabellón de Arteaga, dejando a un hombre lesionado en la pierna izquierda.

El herido fue identificado como Héctor Óscar “N”, de 40 años de edad.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, la discusión escaló hasta que uno de los involucrados disparó un arma de fuego contra la otra persona.

La víctima fue trasladada al Hospital del Norte para recibir atención médica.

Martínez Romo señaló que no hay detenidos, pero ya se cuenta con datos de la media filiación del agresor, quien conoce a la víctima, por lo que se trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado para lograr su captura.

Elementos de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional de Pabellón de Arteaga y peritos del Instituto de Ciencias Forenses acudieron al domicilio donde ocurrió la agresión para levantar indicios y continuar con las diligencias correspondientes.