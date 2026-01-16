¡Al trabajar en el tercer piso de una vivienda hombre se electrocutó en Casa Blanca!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre se electrocutó al estar trabajando en una vivienda, por lo que tuvo que ser hospitalizado para recibir atención médica.

La víctima cuenta con 51 años de edad.

El jueves 15 de enero, minutos antes de las once de la mañana, se hallaba en una finca en calles del fraccionamiento Casa Blanca, a un costado de la colonia Alma Obrera.

Al encontrarse en el tercer piso de la vivienda recibió una fuerte descarga eléctrica, que le provocó lesiones internas severas.

Los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que le brindaron los primeros auxilios al quincuagenario y lo trasladaron a un hospital para ser atendido.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas que originaron el incidente.