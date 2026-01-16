¡En la carretera 23 motorista se estrelló contra un automóvil en movimiento y sufrió lesiones graves!

JEREZ, ZAC.- Un motociclista colisionó contra un automóvil en movimiento y sufrió lesiones de gravedad, por lo que paramédicos lo auxiliaron y canalizaron a un centro médico para su debida atención.

La carretera federal 23 fue el escenario del fuerte accidente, ocurrido el jueves 15 de enero, minutos después de las cinco de la tarde.

La víctima, de 54 años de edad, transitaba a exceso de velocidad por dicha vialidad cuando a la altura de la comunidad San Cayetano se impactó contra el auto en movimiento.

Enterados del percance, al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que encontraron al motorista fuera de la cinta asfáltica.

Tras brindarle los primeros auxilios le diagnosticaron lesiones graves que ponían en peligro su vida, por lo que lo trasladaron al hospital más cercano para su pronta atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras realizaron el peritaje del hecho para deslindar responsabilidades.