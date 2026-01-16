¡En el primer anillo joven automovilista protagonizó aparatoso accidente y resultó lesionada!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una joven automovilista resultó con lesiones menores tras protagonizar un aparatoso accidente sobre el primer anillo, donde se estrelló contra unos objetos fijos.

El accidente sucedió este viernes, minutos antes de las dos de la madrugada, sobre la avenida Convención de 1914 Sur, casi en el cruce con la avenida de los Maestros, a la altura de la curva del DIF.

La joven, identificada como Miriam “N”, de 28 años de edad, conducía un Toyota Corolla, en color gris y con placas de Durango, y circulaba por el primer anillo en dirección de oriente a poniente.

Al parecer iba a exceso de velocidad, por lo que en la citada curva perdió el control del volante hacia la izquierda y se subió al camellón central, donde se impactó contra un señalamiento vial y después contra un bolardo de concreto.

El coche siguió su marcha y colisionó contra el tronco de un árbol para finalmente salir rebotado hacia los carriles contrarios de circulación.

La conductora fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, que le diagnosticaron lesiones leves y en condición estable la trasladaron a recibir atención médica a la clínica San Marcos.

Mientras tanto, elementos del Departamento de Bomberos Municipales se presentaron en la escena para contener el derrame de líquidos en el vehículo accidentado así como oficiales de la Policía Vial, que realizaron las diligencias respectivas al tomar conocimiento del hecho.

Finalmente, una grúa retiró el auto siniestrado para remolcarlo a la pensión municipal para su resguardo.