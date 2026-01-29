¡Tras choque-volcadura contra un tráiler en la 70 Oriente joven automovilista resultó lesionada!

El tractocamión transportaba gasolina en un doble remolque y presentó derrame

AGUASCALIENTES, AGS.- Una joven automovilista se salvó de morir tras participar en un fuerte accidente ocurrido sobre la carretera federal 70 Oriente, donde chocó contra un tráiler doble remolque cargado con gasolina, aunque sufrió algunas lesiones.

Su coche quedó destrozado por completo y el segundo remolque del camión de carga terminó volcado fuera de la cinta asfáltica y presentó derrame del combustible que transportaba, que fue contenido por elementos del Departamento de Bomberos Municipales.

El accidente tuvo lugar el miércoles 28 de enero, minutos antes de las diez de la noche, a la altura del kilómetro 65 de la carretera 70 Oriente, en la comunidad La Tinaja.

La víctima resultó ser la joven Alejandra, de 23 años de edad, conductora de un auto Honda Civic, en color azul.

El otro vehículo implicado en la colisión fue un tractocamión tipo pipa de doble remolque, cargado con 61 mil litros de gasolina, propiedad de la empresa Mobil.

De manera extraoficial trascendió que la automovilista, al circular por la carretera mencionada, habría invadido el carril contrario, por lo que el trailero, para evitar el choque frontal, viró el volante.

A pesar de la maniobra el tráiler chocó fuertemente contra el carro y se proyectaron fuera de la vialidad, donde el segundo remolque se volcó.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos Municipales atendieron el reporte del accidente y al arribar detectaron que el tráiler presentaba una fuga por goteo de hidrocarburo en la escotilla superior de uno de los tanques, por lo que los vulcanos establecieron un perímetro de seguridad y acordonamiento de la zona para contener el derrame y eliminar riesgos.

El auto Honda Civic fue declarado como pérdida total y su conductora, Alejandra, recibió los primeros auxilios, diagnosticándole una probable lesión ósea en el brazo izquierdo y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Durante los trabajos en el área se cerró la carretera en ambos sentidos, lo que afectó la circulación vehicular, hasta que se hizo el retiro de los vehículos accidentados con apoyo de unas grúas de gran tonelaje.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del choque-volcadura y realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.