¡Aparatosa carambola provocó ebrio automovilista en Aguascalientes y dejó por lo menos tres lesionados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un automovilista que conducía en estado de ebriedad provocó una aparatosa carambola en el fraccionamiento residencial Jardines de las Fuentes, en el sur de la ciudad, donde impactó otros cinco vehículos, entre ellos una patrulla de la Policía Estatal, dejando un saldo de por lo menos tres personas lesionadas y daños materiales estimados en varios miles de pesos.

El accidente sucedió el domingo 24 de agosto, alrededor de las 00:50 horas, sobre la avenida Aguascalientes Sur esquina con la calle Jardín de Guadalupe, en dicho fraccionamiento, y fue provocado por un hombre de entre 30 a 35 años de edad, conductor de un Ford Focus, en color negro y con placas EPD-314-B de Chihuahua.

De acuerdo a los primeros reportes obtenidos en la escena, éste transitaba por el segundo anillo de oriente a poniente y al parecer iba jugando carreritas con otro automovilista.

A la altura de la calle Jardín de la Estación el Ford Focus impactó por alcance al otro coche, cuyo chofer decidió darse a la fuga tras percatarse lo que sucedió después.

Tras la colisión, el conductor del Ford Focus perdió el control del volante y chocó contra un auto Volkswagen Bora, en color amarillo y con placas ZEJ-042-F de Zacatecas, conducido por un joven de entre 25 a 30 años de edad.

El responsable siguió su marcha y a la altura de la calle Jardín de Guadalupe impactó la patrulla número AG987A2 de la Policía Estatal, una camioneta Ford F150, en color azul, que se encontraba estacionada momentáneamente debido a que los oficiales a cargo de ella participaban en un operativo en varios bares de la zona.

Luego de esta colisión, el Ford Focus salió proyectado hacia el carril central, donde chocó por alcance contra el taxi número 027, un Nissan March, en color blanco, conducido por un hombre de entre 60 a 65 años, que llevaba como pasajera a una mujer identificada como Mirela Teresa Luna Hernández, de 65 años.

Finalmente, también impactó un auto Toyota Corolla, en color blanco y con placas de esta ciudad, que también se hallaba estacionado momentáneamente y el cual estaba asignado al área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cuyo personal a cargo de él cubría el citado operativo en los bares.

Tras la carambola, los policías estatales que se hallaban en el sitio se aproximaron al Ford Focus y se percataron que el chofer se hallaba en estado de ebriedad, por lo que lo detuvieron y presentaron ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Además, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios a los ocupantes del taxi y a una oficial de la Policía Estatal, trasladándolos a recibir atención médica a un hospital.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del aparatoso accidente y elaboraron el peritaje correspondiente.