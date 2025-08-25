¡Tras caer de su motocicleta joven alcoholizado resultó lesionado en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- Un joven que presentaba aliento etílico sufrió una caída de la motocicleta que conducía en esta localidad, por lo que resultó lesionado y fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El herido fue identificado como Ángel “N”, de 19 años de edad.

El sábado 23 de agosto, minutos antes de las once de la noche, los servicios de emergencia recibieron reportes de que en la carretera estatal que conduce de la cabecera municipal de Sombrerete a Chalchihuites se había registrado un accidente.

Al acudir al sitio confirmaron que se trataba de una caída de motocicleta de bajo cilindraje, por lo que brindaron los primeros auxilios al tripulante, al que le diagnosticaron algunas lesiones y se percataron que tenía aliento etílico, lo que al parecer fue lo que provocó el incidente.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se encargaron de trasladarlo a un hospital a recibir atención, mientras que oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva tomaron conocimiento del hecho y aseguraron la motocicleta de la víctima, que encontraron fuera de la cinta asfáltica.