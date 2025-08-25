¡Interno del CERERESO de Cieneguillas que asesinó a golpes a otro fue vinculado a proceso!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto logró la vinculación a proceso en contra de Daniel “N” por el delito de homicidio, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En julio de 2022, la víctima, quien se encontraba recluida en el CERERESO de Cieneguillas, cumpliendo una sentencia por delitos federales, fue agredida por su compañero de celda Daniel “N”.

El ataque físico le causó un traumatismo torácico que le provocó la muerte.