NoticiasZacatecas

¡Aparatoso accidente automovilístico en la carretera 45 a la altura de Osiris dejó tres lesionados!

Noticiero El Circo

GUADALUPE, ZAC.- Dos adultos mayores y un niño resultaron lesionados tras un aparatoso accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera 45.

Las víctimas, Damián, de 64 años; Rosalba, de 61, y Paulo, de 7, originarios de Luis Moya, viajaban en un auto de modelo atrasado, conducido por el primero de ellos, y transitaban por la carretera, a la altura de Osiris.

El conductor repentinamente perdió el control del volante y se estrelló contra la barrera de contención, por lo que sufrió daños considerables.

Alrededor de las ocho de la noche del lunes 1 de diciembre los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance, por lo que al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Al arribar, encontraron a Damián prensado en la cabina, por lo que tuvieron que rescatarlo con ayuda del equipo hidráulico “las quijadas de la vida”, mientras que a Rosalba y Paulo les diagnosticaron lesiones considerables.

Tras brindarles los primeros auxilios los trasladaron a recibir atención médica a un hospital, en tanto que oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaban conocimiento del accidente y realizaban los peritajes correspondientes.

Finalmente, el vehículo siniestrado fue remolcado a un corralón con apoyo de una grúa.

También te puede gustar

Cuatro sujetos fueron detenidos tras haber sido señalados por robo oportunista

POLECIA 777

¡Al regresar de Puerto Vallarta turistas de Aguascalientes sufrieron accidente!

Noticiero El Circo

¡Guardias nacionales decomisaron más de cuatro kilos de aparente heroína en la batería de un automóvil en Fresnillo!

Noticiero El Circo