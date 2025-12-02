¡Aparatoso accidente automovilístico en la carretera 45 a la altura de Osiris dejó tres lesionados!

GUADALUPE, ZAC.- Dos adultos mayores y un niño resultaron lesionados tras un aparatoso accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera 45.

Las víctimas, Damián, de 64 años; Rosalba, de 61, y Paulo, de 7, originarios de Luis Moya, viajaban en un auto de modelo atrasado, conducido por el primero de ellos, y transitaban por la carretera, a la altura de Osiris.

El conductor repentinamente perdió el control del volante y se estrelló contra la barrera de contención, por lo que sufrió daños considerables.

Alrededor de las ocho de la noche del lunes 1 de diciembre los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el percance, por lo que al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Al arribar, encontraron a Damián prensado en la cabina, por lo que tuvieron que rescatarlo con ayuda del equipo hidráulico “las quijadas de la vida”, mientras que a Rosalba y Paulo les diagnosticaron lesiones considerables.

Tras brindarles los primeros auxilios los trasladaron a recibir atención médica a un hospital, en tanto que oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaban conocimiento del accidente y realizaban los peritajes correspondientes.

Finalmente, el vehículo siniestrado fue remolcado a un corralón con apoyo de una grúa.