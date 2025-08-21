¡Fue hallado muerto en la zona de tolerancia “El Charquito” en Aguascalientes joven que fue “levantado”!

Foto: Google

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven que presuntamente fue “levantado” en la ciudad capital fue encontrado muerto en unos inmuebles en el interior de la zona de tolerancia “El Charquito”, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de los restos de quien fue identificado como Walter Yosafat Campos, de 23 años de edad, aunque no se pudieron determinar las causas de su muerte.

De manera extraoficial trascendió que el veinteañero trabajaba como ayudante de carnicero en un negocio en la colonia San Pablo.

Al parecer fue privado de su libertad hacía 22 días aproximadamente, en la zona Centro de la capital, y desde entonces ya no se volvieron a tener noticias suyas.

El pasado martes 12 de agosto la Fiscalía General del Estado fue notificada sobre el hallazgo de unos restos óseos en los inmuebles ubicados en el interior de la citada zona de tolerancia “El Charquito”, ubicada en la carretera federal 71, tramo a Luis Moya, Zacatecas, en Pabellón de Arteaga.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales se movilizaron al sitio y levantaron dichos restos para su traslado al Servicio Médico Forense.

Sin embargo, tras la práctica de los estudios correspondientes no se pudo determinar de qué murió la victima.

Este jueves, la Fiscalía confirmó que los restos localizados correspondían a Walter Yosafat Campos, el joven trabajador de una carnicería que habría sido privado de su libertad.

Los agentes de la Policía de Investigación Criminal realizan las pesquisas respectivas para tratar de esclarecer los hechos.